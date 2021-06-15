Didim Belediye Başkanı'na saldırı soruşturmasında 6 kişi gözaltında - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut, dün Efeler Mahallesi'ndeki bir restorana akşam yemeğine gitti. Saat 23.30 sıralarında yemeğin ardından kahve içip, avukatı ile sohbet eden Başkan Atabay'ın yanına iddiaya göre, önce 1 kişi gelip, suratına yumruk attı. Bu sırada ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha gelip, Başkan Atabay'a saldırdı.

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bu sırada Atabay'ı korumak isteyen avukatı Bulut da beyzbol sopalı saldırıda yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Başkan Atabay, buradaki ifadesinin ardından kendisi gibi yaralı olan avukatı Bulut ile ilçedeki özel hastaneye gidip, darp raporu aldı. Başı, beli ve sırtına aldığı darbelerle yaralanan Başkan Atabay ile beli ve sırtından yaralı olan avukatı Bulut, ardından tedbir amaçlı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, tedavilerini yaptırdı. Başkan Atabay ve avukatı, tedavilerinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verdi, saldırganlardan şikayetçi oldu.

SÖKE VE DİDİM'DE 6 GÖZALTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis, şüphelilerin olayın ardından İzmir'den F.Ö. isimli kişi tarafından kiralandığı belirlenen 06 BKH 657 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Polis, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin plakasını ilçedeki tüm ekiplere telsiz anonsları ile bildirdi. Çevre il ve ilçelerin emniyet birimlerine de bilgi verildi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil Söke'de aynı gece durdurulup, içindeki 2 kişi gözaltına alındı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi de bugün sabaha karşı Didim'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler İ.O. (19), Y.C.Ö (19), B.D.( 24), M.O., F.Ö. ve A.S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MÜHÜRLENEN OTELİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARANIYOR

Şüpheli olarak, dün ilçede işletme ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlenen bir otelin yönetim kurulu başkanı da olan müteahhit A.O.'nun arandığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan İ.O.'nun aranan müteahhit A.O.'un oğlu, M.O.'nun ise kardeşi olduğu belirtildi. Olayın meydana geldiği restoran için de saat 21.00'de başlayan masada servis kısıtlamasına uyulmadığı gerekçesiyle yasal işlem yapılmak üzere polis tarafından tutanak tutulduğu kaydedildi.

"6 YILDAN BERİ RANT ÇETESİYLE UĞRAŞIYORUZ"

Beyzbol sopalı saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olayın tek başına yapılan bir şey değil, olaylar silsilesinin bir parçası olduğunu söyledi, 6 yıldan beri bir rant çetesiyle uğraştıklarını belirten Başkan Atabay, "Bu çeteye zaman zaman yeni üyeler katılıyor ve ayrılıyor. 2015 yılında bir otelin ruhsat iptaliyle ilgili başlayan olaylar, 2021 yılına kadar bir muamma haline geldi. Haksızlık yapıp, Didim'in halkının kullanması gereken imkanları kendilerine bir rant şeklinde alıp, bunu kendi aralarında paylaşmaya çalışan bir çete var. Biz şu ana kadar açtığımız tüm davaları kazandık. İmar planına aykırı bir otel var. Yargı yolu bittikten sonra yıkım kararı da alındı. Ancak bilindiği gibi bir imar barışı oldu. Bu devletin çıkardığı bir konudur. Bu kişi de yaptığı oteli kurtardı. Biz de 'Yapacak bir şey yok' diyerek o dosyayı kapattık. Ancak kendileri durmayarak kaçak bina yapmaya devam ettiler. İmar barışıyla affettirdikleri kaçak yapının üzerine tekrar kaçak kat çıktılar. 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren kaçak yapı yapmaya devam ettiler. 10 metrekareyi bulan içinde havuzu falan olan bir yer yaptılar. Biz de belediye olarak tüm hukuki kanuna dayalı tüm tedbirleri aldık. Kesilecek olan cezaları kestik ve tutanakları tuttuk ve yargıya intikal ettirdik. Bu süreçte evimi kurşunladılar. İstanbul'da üniversiteden dönen kızımı kaçırmaya kalktılar" dedi.



"KALLEŞÇE BİR SALDIRI"

Başkan Atabay geceki olay için de şunları söyledi: "En son dün restoranda misafirlerim varken, arkamızdan kalleşçe sopalarla saldırıp, bizi darp etmeye kalktılar. Bu kadar kalleşçe bir saldırı da olmaz. İnsanın düşmanının bile bir onurunun olması gerekiyor. Didim halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Rantçılara peşkeş çekmeyeceğiz. Bu şekilde de sonuna kadar hukuk mücadelesi çerçevesinde devam edeceğiz. Dünkü konu da olaylar silsilesinin en son halkasıdır. Akıllarını başlarına alsınlar. Kanunlar çerçevesinde işlerine devam etsinler. Didim halkının eşit bir şekilde paylaşması gereken zenginlikleri kendilerine alıp, sefa sürmeye çalışmasınlar. Görevde olduğumuz sürece buna müsaade etmeyeceğiz. Didim halkı da müsaade etmeyecektir. Daha önce burası konut olarak yapılan bir binaydı. Sonra kanuna bir şekilde uydurarak otele çevirdiler. Biz de bu süreçte onlarla bu mücadeleyi yaptık. Otel özelliklerine haiz olamayan bir binayı otele çevirmeye çalışıyorlar. Bizden işletme ruhsatı istediler, verebilmemiz mümkün değil. Ruhsatsız bir şekilde çalıştırmaya kalktılar. Biz de bir ay önce mühürlemeye gittiğimizde yürütmeyi durdurma kararı aldırmak istediler. Ancak, talepleri mahkemece reddedildi. Bize de kanunun verdiği karar neticesinde oteli dün mühürleme görevi düştü. Akabinde de akşam bu saldırı olayı meydana geldi."



"TACİZ VE TECAVÜZ MESELESİNİ ÜZERİMİZE ATMAYA ÇALIŞTILAR"

S.T. isimli bir kadının 2016 yılında önce iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğunu ileri sürerek, 14 Eylül 2020'de savcılığa şikayette bulunduğunu hatırlatan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Çok büyük bir komplo kuruluyor. Bekli de siyaset içerisinde en adi şekilde olan bir kumpas. Taciz ve tecavüz meselesini üzerimize atmaya çalıştılar. Ben ve yanımdaki birçok çalışma arkadaşımla beraber birçok temiz insanı, hayatı boyunca halkın gözünde irtibarsızlaştırmaya küçük düşürmeye çalıştılar. Didim halkı asla bu şeylere inanmadı bize sahip çıktı. Bu rant çetesinin uydurduğu bir yalan. Hukuk önünde de gerektiği şekilde neticeleneceğine de inanıyorum" diye konuştu.

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİNE KARAR VERİLDİ

S.T.'nin şikayeti üzerine Didim Cumhuriyet Başsavcılığı Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile belediye meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç. adliyeye çağrılıp ifadelerine başvurdu, ardından da soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından 3 Mart 2021 tarihinde 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verildi. S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'nun itirazı üzerine ise Söke Sulh Ceza Hakimliği, 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını bozarak soruşturmanın genişletilmesine karar vermişti.