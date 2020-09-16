Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi, dikenli tellerle çevrili (3) - Son Dakika

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan S.T. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık savcılık soruşturmasına müdahil oldu ve şikayetçi S.T.'yi koruma altına aldı. Kadın, güvenli bir yere yerleştirildi.Tolga TAHÇI/ AYDIN,