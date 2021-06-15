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Didim Belediye Başkanına beyzbol sopalı saldırı - Son Dakika

Didim Belediye Başkanına beyzbol sopalı saldırı

15.06.2021 12:37

Aydının Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti.

Aydının Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti. Başkan Atabay ve avukatı saldırıda yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatı akşam yemeğinin ardından kahve içtiği sırada saldırıya uğradı. İddiaya göre, D-Marin Didim Marina da bulunan Key-f Restaurant & Cafe de şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada yaşlı bir kişinin restorana girmesin hemen ardından 4 kişinin saldırısına uğradı. Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişi bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın duyulmasının ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, Belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda belediye personeli olay yerine geldi. Başkan Atabay ve şahsı avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Başkan Atabay ve avukatının Didim'deki sağlık kontrolünün ardından kendi imkanlarıyla ADÜ Tıp fakültesine kontrol amaçlı gittikleri öğrenildi. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri şüphelilerden birini yakalayarak göz altına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.

"TÜM KADROLARLA BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Olayın duyulmasının ardından Didim'e gelen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır Didim belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Çankır "Talihsiz bir haber aldık ve buraya intikal ettik. Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay'a, mefhum bir saldırı bilgisi aldık. Sağlık durumu genel olarak iyi; Aydın Valiliği, Didim Kaymakamlığı, İl Emniyet ve İlçe emniyet müdürlüğü yetkililerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Önümüzdeki saatlerde faillerin yakalanması da tarafımıza iletilecek. CHP olarak tüm kadrolarımızla belediye başkanımızın yanındayız. Bugüne kadar hiçbir illegal işlere pabuç bırakmadık. Bundan sonrada bırakmayacağız."dedi.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

Didim Belediye Başkanına beyzbol sopalı saldırı
Didim Belediye Başkanına beyzbol sopalı saldırı
Didim Belediye Başkanına beyzbol sopalı saldırı
Didim Belediye Başkanına beyzbol sopalı saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Saldırı, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanına beyzbol sopalı saldırı - Son Dakika


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