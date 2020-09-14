Didim Belediye Başkanını tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Didim Belediye Başkanını tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu

Didim Belediye Başkanını tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu Kendisini kamufle eden kadın basının sorularına yanıt vermedi Av.

Didim Belediye Başkanını tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu

Kendisini kamufle eden kadın basının sorularına yanıt vermedi

Av. Sultansu: "Gizlilik kararı aldırdık, Başkan dahil 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu"

AYDIN - Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisine tecavüz ettiğini ileri süren kadın, avukatıyla birlikte geldiği Didim Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Tecavüze uğradığını ileri süren kadının başörtüsü ve siyah gözlükle kendini tanınmayacak şekilde kamufle ettiği gözlendi. Didim'de ikiz kuleler olarak bilinen ve belediye tarafından 15 defa mühürlenen binanın sahiplerinin de avukatı olan tecavüze uğrayan kadının avukatı Murat Sultansu, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, başkan yardımcısı, meclis üyesi ve bir kişi olmak üzere 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundukları ve dosyayla ilgili gizlilik kararı aldırdıklarını açıkladı.

Sabah saatlerinde Didim Adliyesine gelen kadına avukatı Murat Sultansu eşlik etti. Savcılığa suç duyurusunun ardından adliye önünde bekleyen basın mensuplarının karşısına çıkan kadın ile avukatı açıklamalarda bulundu. Tecavüze uğradığını ileri süren kadın ise kendisini kamufle ederek, basına konuşmadı.

"Deşifre olmaması için konuşmayacak"

Suç duyurusuyla ilgili olarak Av. Murat Sultansu basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı. Sultansu, "Suç duyurusunda bulunduk. Ayrıntıları anlatmamız imkansız içeriği çok vahim iddialar, vekilin iddiaları çok vahim. Biraz da sıkıntılı bir durum var. Gizlilik kararı talep ettik müvekkilin kimliğinin açıklanmaması tarafından. Bu talebimiz kabul edildi, Cumhuriyet savcısı tarafından. Dosyada gizlilik kararı alındı ve ifademizi verdik. Ayrıntılı şekilde açıklamamızı yaptık. Müvekkilimin sesi belli olmaması bakımından kendi ailesi var, yaşadığı çevre var onların deşifre olmaması gerekiyor. Bu nedenle konuşmak istemiyor" dedi.

"Olay 2016 yılından sonra olmuş, 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu"

Olay tarihiyle ilgili de soruları yanıt veren Sultansu, "Olay 2016 yılından sonraki tarihlerde gerçeklemiş. Birkaç defa tekrarlanmış. 4 kişiden şikayetçi olduk. Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve meclis üyesi" şeklinde konuştu.

"Gizlilik kararı alındı"

Suç duyurusunda bulunmak için neden bu kadar uzun süre beklendiğine ilişkin ise soruyu da yanıtlayan Sultansu "Olayın vahameti, suçun ağırlığı zor, bu kadar beklememizin sebebini açıkladık. Bu kadar beklemesinin sebebi tamamen suçun vasıf ve mahiyeti. Suç çok ağır ve iddialar var. Bir belediye başkanı kamu gücünü kullanarak, şantaj var tehdit var her şey var. Delilleri de sunduk, şu an gizlilik kararı aldığımız için çok fazla şey açıklayamıyoruz. İleri ki aşamalarda açıklama yapacağız. Vekaletnamemiz dosyada, gizlilik kararı var. Benzer ifadelere müfettişlere de müvekkilim vermişti, konuyla ilgili soruşturma başlatılacak" dedi.

Didim Belediye Başkanını tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu

Ahmet Deniz Atabay, Tecavüz, Didim, Kadın, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Didim Belediye Başkanını tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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