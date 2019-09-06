Didim Belediye Meclis toplantısı yapıldı

Didim Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Mecliste alınan karar gereği Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması konusunda karar alındı.



Didim Belediye meclisinin Eylül ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığındaki toplantıya CHP'li Tahsin Kurt ile AK Partili Erdinç Ülker mazeretli olarak katılmadı. Gündemin ilk maddesinde "Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi" konusu görüşüldü. CHP grubun oylarıyla madde oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise "Belediye tarafından haczedilen gayrimenkullerin satış komisyonu üyeliği için belediye meclis üyeleri arasından bir kişi seçilmesi" konusu görüşüldü. CHP'li Belediye meclis üyesi Muhammer Kanat oy birliğiyle seçildi. Gündemdeki diğer maddeler komisyonlara sevk edildi. - AYDIN