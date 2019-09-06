Son Dakika Haberleri: Didim Belediye Meclis toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Didim Belediye Meclis toplantısı yapıldı

40 dakika önce

Didim Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Didim Belediye Meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Didim Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Mecliste alınan karar gereği Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması konusunda karar alındı.


Didim Belediye meclisinin Eylül ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığındaki toplantıya CHP'li Tahsin Kurt ile AK Partili Erdinç Ülker mazeretli olarak katılmadı. Gündemin ilk maddesinde "Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi" konusu görüşüldü. CHP grubun oylarıyla madde oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise "Belediye tarafından haczedilen gayrimenkullerin satış komisyonu üyeliği için belediye meclis üyeleri arasından bir kişi seçilmesi" konusu görüşüldü. CHP'li Belediye meclis üyesi Muhammer Kanat oy birliğiyle seçildi. Gündemdeki diğer maddeler komisyonlara sevk edildi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Eylül, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Transfer sezonuna Mbaye Diagne damga vurdu!
Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali: Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz Etkili olan dolu yağışı Ardahan'ı beyaza bürüdü Günlük burç yorumları 6 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim Belediye Meclis toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]