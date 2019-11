Didim Belediye Meclisi'nde 'Ecevit ve Türkeş'in adının yaşatılması konusu görüşüldü

Didim Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında eski Başbakanlardan ve DSP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in adının bir parka, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş'in adının ise bir bulvar ya da Caddeye verilmesi konusunu görüştü. Her iki karar da komisyona havale edildi.



Didim Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın şehir dışında olması sebebiyle Meclise Başkan Vekili Gül Ülker başkanlık etti.



Gündemdeki bir çok madde komisyonlara havale edilirken, gündemin beşinci maddesinde yer alan Ecevit ve Türkeş'in isimlerinin ilçede yaşatılması konusu ele alındı. Belediye tarafından Mersindere Mahallesi Arguvan Caddesi üzerinde yapılan parka eski Başbakanlardan ve DSP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in adının verilmesi konusu İmar Komisyonuna havale edildi. Gündeme alınan ek gündem maddesinde ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne Didim Yozgatlılar Derneğince gönderilen dilekçe ile ilçedeki bir parka Yozgatlı şehit Kınalı Hasan adının verilmesi talebi de komisyona havale edildi.



AK Parti grubu 'Türkeş'in isimi için önerge verdi



Toplantıda gelen ek gündem maddeleri üzerine AK Parti grubu da önerge verdi. AK Parti grubunun önergesi ile ilçedeki bir bulvar yada caddeye MHP'nin kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş'in adının verilmesi konusu da İmar Komisyonu'na havale edildi. - AYDIN