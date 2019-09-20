Didim Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Didim Belediye Meclisinin olağan üstü toplantısı, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıda Belediye Temizlik İşler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 25 adet araç alımına oy çokluğuyla karar verildi.



Didim Belediye Meclisi 2 gündem maddesini görüşmek üzere olağan üstü toplantı. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında gerçekleşen toplantıya CHP'li Ersan Kara katılmadı. Gündemin ilk maddesinde Temizlik İşleri Müdürlüğüne araç alımı konusu ele alındı. Maddeyle ilgili olarak meclis üyelerine bilgiler verildi. Ardından Belediye Temizlik İşleri Müdürü Aslı Kıray alınacak araçlar ve fiyatları konusunda bilgiler verdi.



Başkan Atabay ise, daha önce özelleştirilen temizlik işleri işini alan Altaş firması ile sözleşmelerinin 30 Eylül 2019 sona ereceğini, KHK kapsamında 30 Eylül'e kadar temizlik işlerinde kullanılacak araç ve ekipmanların ya alınması yada kiralanması yapılması gerekliliğini dikkat çekti. Atabay konuyla ilgili bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun çalışması neticesinde 25 adet araçla ilgili çalışma yapıldığını belirterek, araçların belediyece alınması ve bunun karşılığının 2 milyon 361 bin TL olduğunu açıkladı.



Meclis üyelerinin görüş ve sorularının ardından madde AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. - AYDIN