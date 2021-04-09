Didim belediye meclisinin 2020 faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika

Didim belediye meclisinin 2020 faaliyet raporu kabul edildi

09.04.2021 14:48
Didim belediye meclisinin 2020 faaliyet raporu kabul edildi, System.String[]

Didim Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan meclis toplantısında 2019 yılı faaliyet raporu ve mali rapor oy çokluğuyla kabul edildi.

Didim Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan meclis toplantısında 2019 yılı faaliyet raporu ve mali rapor oy çokluğuyla kabul edildi.

Didim Belediye meclis toplantısının 2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Gündemin ilk maddesinde Meclis başkan vekilliği seçimi yapıldı. Kapalı zarf usulü ve açık tasnif şekilde yapılan Meclis başkan vekilliğine CHP'den Celalettin Erol ile Gül Ülker seçildi.

İkinci maddede katip üyeliği seçimleri yapıldı. Katip üyeliklere CHP'den Sevinç Karataş ve Kerim Küsmez seçildi. Üçüncü madde de ise encümen seçimleri yapıldı. Encümene CHP'den Ceren Turan ve Kerim Küsmez seçildi.

"Komisyon seçimleri yapıldı"

Meclis toplantısında ayrıca komisyon seçimleri de yapıldı. Plan- Bütçe komisyonuna CHP'den Mustafa Yarmacı, Cengiz Kızıldağ ve Vefa Berk Tezsezener, AK Parti'den Eda Yücel İlhan ve Metin Çakır seçildi. İmar komisyonuna ise CHP'den Celalettin Erol, Gül Ülker ve Kerim Küsmez AK Partiden ise Mevlüt Kandil ve Ramazan Özalp seçildi. Sağlık komisyonuna ise CHP'den Ali Çağlar, Sinan Yalçın ve Vefa Berk Tezsezener, AK Parti'den Erdinç Ülker ve Yakup Şencan seçildi. Hukuk Komisyonuna ise Mustafa Yarmacı, Gül Ülker ve Ceren Turan AK Parti'den Şakir Saruhan ve Cemal Engil seçildi. Gençlik, Spor ve Engelliler Komisyonu Üyeliklerine ise CHP'den Cengiz Kızıldağ, Kerim Küsmez ve Tahsin Kurt, AK Parti'den Yakup Şencan ve Metin Çakır seçildi. Meclis Proje ve Etüt Komisyonu Üyeliklerine Ersan Kara, Cengiz Kızıldağ ve Gül Ülker, AK Parti'den Ramazan Özalp ve Şakir Saruhan seçildi. Meclis Kırsal Tarımı Destekleme Komisyonu üyeliklerine de CHP'den Yusuf Deveci, Sinan Yalçın ve Vefa Berk Tezsezener AK Parti'den Erdinç Ülker ve Mehmet Tekdemir seçildi. Kadın Komisyonu üyeliklerine ise CHP'den Sevinç Karataş ve Gül Ülker ile AK Parti'den Eda Yücel İlhan seçildi.

Gündemde yer alan 2020 yılı faaliyet raporu okunarak Cumhur ittifakının red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilirken, denetim komisyonu raporu ile 2020 mali yılına ait kesin hesabı da meclis üyeleriyle paylaşıldı. Raporlar üzerinden AK Parti grubu adına Eda Yücel İlhan konuştu; İlhan'ın konuşmasına Belediye Başkanı Deniz Atabay cevap vererek yapılacak projelerle ilgili de bilgiler paylaştı.

Gündemde yer alan Kırsal yerleşik alan çalışmasıyla ilgili Meclise bilgiler verildi. Didim'in kırsal mahallelerindeki mahallelerin özelliklerine kaybetmediği dile getirildi. Madde oy birliğiyle kabul edilirken, ilgili maddenin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görüşüleceği bildirildi. Gündemde belediyeye hibe edilen 2020 model traktör oy birliğiyle kabul edildi. - AYDIN

Didim belediye meclisinin 2020 faaliyet raporu kabul edildi
Didim belediye meclisinin 2020 faaliyet raporu kabul edildi
Didim belediye meclisinin 2020 faaliyet raporu kabul edildi

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Karataş, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim belediye meclisinin 2020 faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika


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