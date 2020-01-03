Didim Belediye meclisinin 2020'nin ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Didim Belediye Meclisi 2020 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirdi



Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya CHP'li Yusuf Deveci, Cengiz Kızıldağ ve Ceren Turan mazeretli olarak katılmadı. Toplantıda ilk olarak 2020 yılı Meclis toplantı gün ve saati belirlendi. CHP grubunun önerisiyle toplantının her ayın İlk Çarşamba günü saat 14.00'de yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Gündemin ikinci maddesinde ise 2020 yılında görev yapacak denetim komisyonu üyeliklerinin seçimi yapıldı. Denetim komisyonuna CHP'li Mustafa Yarmacı, Kerim Küsmez ve Tahsin Kurt ile AK Parti'den Şakir Saruhan ve Eda Yücel İlhan seçildi. Gündemde ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğüne "Araç Alımı" ele alındı. Bahçe ve inşaat atıklarını toplanması amacıyla ikinci el 2012 model araç alınması konusu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin son maddesinde ise Belediyeye ait Hazır Beton Santrali İçin Bütçe İçi İşletme İzni Alınması konusu oy çokluğuyla kabul edildi. - AYDIN