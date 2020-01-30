Didim Belediyesi Akbük'te yağmur suyu kanalı yapıyor - Son Dakika

Şener, "Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyerek bilgiler aldım" diyerek çalışmaların kısa zaman sonra sona ereceği bilgisini verdi. - AYDIN

Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, ilçeye bağlı Fevzipaşa ve Akbük Mahallelerinde belediye ekipleri tarafından yağmur suyu kanalı yapım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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