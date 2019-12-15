Didim Belediyesi çalışanları moral gecesinde eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim Belediyesi çalışanları moral gecesinde eğlendi - Son Dakika

Didim Belediyesi çalışanları moral gecesinde eğlendi

6 saat önce

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen moral ve motivasyon gecesinde belediye çalışanları gönüllerince bir gece geçirdi.

Didim Belediyesi çalışanları moral gecesinde eğlendi, System.String[]

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen moral ve motivasyon gecesinde belediye çalışanları gönüllerince bir gece geçirdi.


5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen yemeğe CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve eşi, CHP İl Sekreteri Okan Kılıç, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti Didim İlçe Başkanı ve belediye meclis üyesi Vefa Berk Tezsezener, Millet ittifakı belediye meclis üyeleri, birim amirleri ile belediye çalışanları katıldı.


Yemeğin açılışında konuşan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız turizm bölgelerinde İller Bankasından gelen desteğin yetersiz olduğunu belirterek, son çıkarılan konaklama vergisini de eleştirdi. Yıldız Didim Belediye Başkanının zor şartlar altında çalıştığını belirterek "CHP iktidarında ilk işimiz belediyeleri güçlendirmek için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.


Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise Türkiye'nin en zor işlerinden birini yaptıklarını belirterek "Belediyede çalışıp halka hizmet etmek ve belirli oranda halkı memnun etmek, toplumun herkesime eşit şekilde hizmet götürebilmek kolay iş değil. Belediyecilikten biraz anlayanlar Büyükşehir yasasından sonra benim ne demek istediğimi anlıyorlar. Çünkü bu zorlukları onlar biliyor. Başarıyı da beraber yapıyoruz. Hepinizi önce yürekten kutluyorum. Kendinizi alkışlayın; çünkü Didim Belediyesi çalışanları olarak en üstünden en altına kadar bu alkışı hak ediyor. Çok çalışıp disiplini bileceğiz. Çalışmasını da bileceğiz, eğlenmesini de bileceğiz. Başarımızı da kutlayacağız"dedi.


Belediye olarak yaptıkların ve yapacakları projeleri de anlatan Başkan Atabay "Didim'in her birlikte Türkiye'nin ve Dünyanın en güzel ilçesini yapacağız."dedi.


Konuşmaların ardından Minik Efeler yöresel halk oyunları gösterilerini sunarken, ardından Halk oyunları kursuna katılan Belediye personeli yöresel oyunlarını sahneledi. Ardından çalışan müzik eşliğinden belediye çalışanları gönüllerince eğlenerek yılın stresini attı. - AYDIN

Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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