Didim Belediyesi hizmet kalitesini arttırıyor - Son Dakika

Didim Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların daha iyi bir hizmet alması adına çalışmalarına devam ediyor.

Didim Belediyesi hizmet kalitesini arttırmak adına araç filosuna ağaç yongalama makinesi ekledi. Yeni makine sayesinde kent genelinde budama faaliyetlerinden arta kalan ağaç parçalarının bertarafı kolaylaşıyor ve tekrar kullanmak üzere geri dönüşümü sağlanması planlanıyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentimiz genelinde gerçekleştirilen budama faaliyetlerinden elde edilen ağaç parçaları ağaç yongalama makinesi tarafından yongaya dönüştürülüyor. Saklanması ve depolanmasının kolay olması için yapılan bu işlemin ardından yonga haline getirilen ağaç parçacıkları, kentimizde bulunan park, bahçe ve refüjlerde peyzaj malzemesi olarak doğaya karıştırılacak, bunların yanı sıra talaşlar, kompozit gübre ve yakıt olarak da kullanımı sağlanacak - AYDIN