Didim Belediyesi ile özel bir eğitim kurumu arasında indirim protokolü imzalandı - Son Dakika

Didim Belediyesi ile özel bir eğitim kurumu arasında indirim protokolü imzalandı

Didim Belediyesi ile önümüzdeki eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayacak olan Didim Amerikan Kültür Koleji arasında yüzde 5 indirim protokolü imzalandı.

Didim Belediyesi ile önümüzdeki eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayacak olan Didim Amerikan Kültür Koleji arasında yüzde 5 indirim protokolü imzalandı.

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Didim Belediyesi ile Didim Amerikan Kültür Koleji arasında indirim protokolü imzalandı. Didim Belediyesi başkanlık makamında imzalanan protokole Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Amerikan Kültür Kolejleri Genel Başkanı Ömer Yavaş, Didim Amerikan Kültür Koleji Müdürü Müslüm Kömürcü katıldı.


İmzalanan protokol çerçevesinde; indirim dönemine ait eğitim bedelinin liste fiyatları üzerinden yüzde 5 oranında Didim Amerikan Kültür Koleji bünyesinde yer alan, Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulda geçerli olacak şekilde yeni kayıtlarda uygulanacak. Sözleşmede belirtilen indirim, Didim Belediyesi'nin tüm birimlerinde çalışan personellerde, Didim Belediyesi'ne ait şirket ve şirketlerde çalışan personellerde, belediye yönetim kademesinde ve meclis üyelerinde geçerli olacak.


Başkan Atabay; "Hayırlı olsun"


Didim Amerikan Kültür Koleji ile indirim protokolü imzaladıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "İlçemizde önümüzdeki dönem eğitim - öğretim faaliyetlerine başlayacak olan Didim Amerikan Kültür Koleji ile imzaladığımız protokol çerçevesinde belediye çalışanlarımız yüzde 5 oranında indirimden faydalanacak, herkese hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Didim Belediyesi, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi ile özel bir eğitim kurumu arasında indirim protokolü imzalandı - Son Dakika

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