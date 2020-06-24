Didim Belediyesi indirim protokollerine devam ediyor - Son Dakika

2020-2021 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak protokol çerçevesinde, eğitim bedeline liste fiyatları üzerinden yüzde 15 oranında uygulanacak indirim, Didim Belediyesi'nin tüm birimlerinde çalışan personellerde, Didim Belediyesi'ne ait şirket ve şirketlerde çalışan personellerde geçerli olacak. - AYDIN

Didim Belediyesi ile Özel Didim Yönder Okulları arasında indirim protokolü imzalandı. Didim Belediyesi başkanlık makamında imzalanan protokole Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Yönder Okulları Müdürü Erhan Horzum katıldı.

Didim Belediyesi ile ilçede hizmet veren Özel Didim Yönder Okulları ile indirim protokolü imzalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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