Didim Belediyesi indirim protokollerine devam ediyor - Son Dakika

Didim Belediyesi indirim protokollerine devam ediyor

Didim Belediyesi ile ilçede hizmet veren Özel Didim Yönder Okulları ile indirim protokolü imzalandı.

Didim Belediyesi ile ilçede hizmet veren Özel Didim Yönder Okulları ile indirim protokolü imzalandı.

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Didim Belediyesi ile Özel Didim Yönder Okulları arasında indirim protokolü imzalandı. Didim Belediyesi başkanlık makamında imzalanan protokole Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Yönder Okulları Müdürü Erhan Horzum katıldı.


2020-2021 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak protokol çerçevesinde, eğitim bedeline liste fiyatları üzerinden yüzde 15 oranında uygulanacak indirim, Didim Belediyesi'nin tüm birimlerinde çalışan personellerde, Didim Belediyesi'ne ait şirket ve şirketlerde çalışan personellerde geçerli olacak. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi indirim protokollerine devam ediyor - Son Dakika

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