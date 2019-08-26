Son Dakika Haberleri: Didim Belediyesi kıyıların devri için yetki istedi
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Didim Belediyesi kıyıların devri için yetki istedi

37 dakika önce

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, yetki alanlarının kısıtlı olmasından kaynaklanan nedenlerle sahil kısımlarına proje ve bakımlarının düzgün yapamadıklarını belirtti.

Didim Belediyesi kıyıların devri için yetki istedi, System.String[]

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, yetki alanlarının kısıtlı olmasından kaynaklanan nedenlerle sahil kısımlarına proje ve bakımlarının düzgün yapamadıklarını belirtti.


Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, 2014'te Aydın'ın büyükşehir statüsüne geçmesinden sonra kıyı şeritlerinin yetkilerinin belediyelere verilmemesi nedeniyle bu konuda bir çok şikayet aldıklarını belirtti. Konuyu ilgili mercilere dile getirmelerine rağmen, yıllardır bu yetki karmaşasının halen çözülmediğini belirten Başkan Atabay, "Sahillerde ve plajların yoğun olduğu yerlerde vatandaşlardan bir çok şikayet geliyor. Belediye neden hizmet getirmiyor diye soruyorlar. Sahil kısımlardan sık sık duş, tuvalet, soyunma kabini gibi talepler geliyor. Biz elbette bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Ancak yetkimiz yok, çünkü kıyı kesimi bir şekilde yetkili makamlarca birilerine tahsis edilmiş ve biz belediye olarak müdahale edemiyoruz."dedi.


Didim'in kıyı şeridinin çok fazla olduğunu ve bir çok plaja hizmet götürmelerinin bu şartlarda zor olduğunu kaydeden Atabay, "Didim'deki kıyılar şu an İçişleri Bakanlığına ait, verin Aydın Büyükşehir Belediyesi ya da Didim Belediyesine bizde ona göre projelerimizi yapalım, sahilleri halka görü düzenleyip isteklerine göre hizmet verelim. Ama yetkimiz olmayan yerde hizmet etmede tıkanıklık yaşıyoruz. Vatandaş bunu bilmez, bu konuda yetkililerin bu karmaşaya son vermelerini istiyorum" dedi. - AYDIN

Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:54 Kaynak: İHA
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