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Didim Belediyesi'nden aşure hayrı

1 saat önce

Didim Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Parkı'nda düzenlenen 10 bin kişilik aşure etkinliğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Didim Belediyesi'nden aşure hayrı, System.String[]

Didim Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Parkı'nda düzenlenen 10 bin kişilik aşure etkinliğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Bu günler birbirimizle beraber olmaya daha fazla teşvik ediyor. Güzel duyguları tadıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure hayrımızı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu


Ayrıca ilçede faaliyet gösteren derneklerden Erzincanlılar Dayanışma Deneği ile Elbistanlılar Dayanışma Derneği ortaklaşa aşure hazırladı.


Didim Erzincanlılar Dayanışma Deneği Başkanı Şevket Karakoç da, tutulan 12 günlük matem orucun ardından denek üyelerin de katkılarıyla 650 kişilik aşure hazırlanarak vatandaşlara dağıtımın yapıldığını, Muharrem ayın manevi bir değer taşıdığını ifade ederek, birlik berberlik ve dayanışmanın önemine değindi.


Düzenlenen aşure etkinliğine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sivil toplum kuruluşu temsilcilerin yanı sıra çok sayıda vatandalar katıldı. - AYDIN

Didim Belediyesi, Yeni Mahalle, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
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