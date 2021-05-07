Didim Belediyesi'nden dayanışma örneği - Son Dakika

Didim Belediyesi'nden dayanışma örneği

07.05.2021 15:40
Didim Belediyesi'nden dayanışma örneği, System.String[]

Pandemi dönemi boyunca sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen Didim Belediyesi, Ramazan ayında da dayanışmayı artırarak hizmet vermeye devam ediyor.

Pandemi dönemi boyunca sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen Didim Belediyesi, Ramazan ayında da dayanışmayı artırarak hizmet vermeye devam ediyor.

Geçen sene pandeminin ilk aylarında başlanan uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti veriyor. Besin değeri yüksek, taze gıdalar ile hazırlanan yemekler Didim Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Ayrıca öğünler diyetisyen kontrolünde, günlük alınması gereken kalori hesaplamaları dikkate alınarak belirleniyor. Sıcak yemek uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarını unutmayan Didim Belediyesi'nin bu uygulaması vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve tam kapanma dönemi ile geçen Ramazan ayında da Didim Belediyesi "Biz Dayanışmanın Bir Yolunu Buluruz" sloganıyla çalışmalarını devam ettiriyor. Ramazan ayı için özel olarak hazırlanmış temel gıda kolileri özenle hazırlanarak, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatan Didim Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokağa çıkma yasakları ve tam kapanma döneminde yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Didim Belediyesi ekipleri tarafından kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park ve bahçelerde mama ve su kapları temizleniyor, kent genelinde rutin besleme yapılıyor. Dayanışmayı tüm canlılara gösteren Didim Belediyesi ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın sokak hayvanları için yapılan uygulamaları vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanıyor.

Başkan Atabay, "Tüm canlılar için dayanışma içindeyiz"

Korona virüs salgını nedeniyle online ortamda devam eden eğitim - öğretim hayatında teknolojik imkanlarının yetersizliği nedeniyle birçok öğrenci mağduriyetler yaşadı, bir çok öğrencinin eğitim hayatı sekteye uğradı. Bu olumsuzlukların yaşanmaması ve her öğrencinin eşit şartlarda eğitim alabilmesi adına Didim Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı. Eğitim ve öğrenimin önemini vurgulayan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay konuyla ilgili açıklamasında: "Didim Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gücüne inanıyoruz. Ben ve tüm ekip arkadaşlarım Didim'de kadın, erkek, genç, yaşlı demeden öğrencilerden, can dostlarımız sokak hayvanlarına kadar tüm canlılar ile dayanışma içerisindeyiz. Biliyoruz ki dayanışmayla, birbirimizin dertlerine çare olarak daha güçlü ve mutlu bir toplum olabiliriz. Tüm çabamız bunun için." İfadelerine yer verdi. - AYDIN

Didim Belediyesi'nden dayanışma örneği
Didim Belediyesi'nden dayanışma örneği
Didim Belediyesi'nden dayanışma örneği
Didim Belediyesi'nden dayanışma örneği
Didim Belediyesi'nden dayanışma örneği
Didim Belediyesi'nden dayanışma örneği

Didim Belediyesi, Pandemi, Ramazan, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi'nden dayanışma örneği - Son Dakika


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