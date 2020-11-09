Didim Belediyesi'nden özel anma günü - Son Dakika

Didim Belediyesi'nden özel anma günü

09.11.2020 18:31
Didim Belediyesi'nden özel anma günü, System.String[]

Didim Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. Yıldönümünde bir dizi anma etkinliği düzenleyecek.

Didim Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. Yıldönümünde bir dizi anma etkinliği düzenleyecek.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda yapılacak olan 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında 10 Kasım Salı günü saat. 17.00' de Atatürk ve silah arkadaşları anısına kavurma pilav hayrı gerçekleşecek. 18'de saygı duruşu, İstiklal Marşı ve meşale yakımı gerçekleşirken, 18.30'da zeybek gösterisi düzenlenecek.

"Atatürk sevdiği şarkılar ile anılacak"

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma programı kapsamında, aynı gün akşam saat 19.00'da Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinden slayt gösterisi gerçekleştirilecek.

Tüm Didimlileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 10 Kasım Salı günü saat 17.00'da Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'na davet eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi. - AYDIN

Didim Belediyesi'nden özel anma günü

Mustafa Kemal Atatürk, Didim Belediyesi, Cumhuriyet, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi'nden özel anma günü - Son Dakika


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