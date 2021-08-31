Didim Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

Didim Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Didim Belediyesi Düğün Salonu'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafelere uyularak gerçekleştirilen etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Didim Belediyesi olarak bolluğun ve bereketin simgesi olan aşurelerimizi vatandaşlarımıza ikram ettik. Geleneksel hale gelen bu etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN