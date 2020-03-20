Didim Belediyesi'ne girişlerde ateş ölçüm uygulaması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim Belediyesi'ne girişlerde ateş ölçüm uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Didim Belediyesi'ne girişlerde ateş ölçüm uygulaması başlatıldı

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan önlemler her geçen gün artarken, Didim Belediyesi, belediyeye girişlerde ateş ölçüm uygulaması başlattı.

Didim Belediyesi'ne girişlerde ateş ölçüm uygulaması başlatıldı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan önlemler her geçen gün artarken, Didim Belediyesi, belediyeye girişlerde ateş ölçüm uygulaması başlattı.


Kent genelinde 7/24 aralıksız olarak dezenfekte işlemlerine devam eden Didim Belediyesi yeni başlattığı uygulamada tedbirler kapsamında Belediye Hizmet Binası'na gelen vatandaşların ateşlerini ölçüyor. Uygulamada, vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar, tedbir amaçlı en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.


Belediye tarafından yapılan bu uygulamayı takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar, "Yapılan uygulama memnuniyet verici. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a ve belediye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" diyerek süreç boyunca uygulamanın devam etmesini istediler. - AYDIN

Çin Halk Cumhuriyeti, Didim Belediyesi, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:11 Kaynak: İHA

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