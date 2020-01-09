Didim Belediyesi öğrencilere çorba ikramına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim Belediyesi öğrencilere çorba ikramına devam ediyor - Son Dakika

Didim Belediyesi öğrencilere çorba ikramına devam ediyor

6 saat önce

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi personelleri bugün Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulun da öğrenim gören üniversite öğrencilerine sıcak çay ve çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi öğrencilere çorba ikramına devam ediyor, System.String[]

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi personelleri bugün Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulun da öğrenim gören üniversite öğrencilerine sıcak çay ve çorba dağıtımı gerçekleştirdi.


Üniversitenin bahçesine yerleştirilen araçla, öğrenciler sıraya girerek çay ve çorbalarını alırken, ikramlarından ve duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti.


İlçede öğrenim gören ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanında olduklarının onlara destek olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, kent genelinde öğrencilere ve vatandaşlara yönelik sıcak çorba ikramının belirli aralıklarla süreceğinin bilgisini verdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Didim Belediyesi, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adanalı esnaflar üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek kampanyası başlattı
ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Son Dakika Haberleri
00:19 Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
00:16 Ankara ankara'da silahlı saldırı 1 ölü - Son Dakika
00:16 Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri - Son Dakika
00:14 Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki "Hedasi Barajı müzakereleri" başarısız oldu - Son Dakika
00:12 Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
23:34 ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
22:10 Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 00:23:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim Belediyesi öğrencilere çorba ikramına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]