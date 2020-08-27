Didim Belediyesi "onlarca ağacın kesildiği" yönündeki haberlere cevap verdi - Son Dakika

Didim Belediyesi "onlarca ağacın kesildiği" yönündeki haberlere cevap verdi
Didim Belediyesi, Hisar Mahallesi'nde yapılan yol yapım çalışmaları esnasında "onlarca" ağacın kesildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Didim Belediyesi, Hisar Mahallesi'nde yapılan yol yapım çalışmaları esnasında "onlarca" ağacın kesildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, " İki gündür bazı yayın organlarının Hisar Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz yol yapım çalışmaları hakkında yalan, yanlı ve suni bir gündem oluşturma çabalarını üzülerek takip ediyoruz. Alanda yapılan çalışmalarda yanlı içeriklerde bahsedildiği gibi "onlarca" ağacın kesilmesi söz konusu değildir. Bölgede, mevcut yolun dahi 4-5 metre içerisinde bulunan ve bölge halkına sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla yapımına başladığımız yolun tam üzerinde yer alan 4 okaliptüs ve 1 kara selvi ağacı alınmış olup, ekiplerimizin uzun uğraşları sonucu birçok ağacın alınmaması için projede gerekli değişiklikler yapılmıştır. Didim'in eşsiz doğasını korumak adına verdiğimiz onca mücadele ortada iken, doğa dostu kimliği ile tüm bu mücadelelerde bizler ile dayanışma içerisinde olan Didim Halkı'nın bu gibi karalama kampanyalarına itimat etmeyeceğine olan inancımız sonsuzdur" denildi. - AYDIN
Son Dakika Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi