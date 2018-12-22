Didim Belediyesi Personeli Stres Attı

Didim Belediyesinin düzenlediği geleneksel personel yemeğinde belediye çalışanları yılın stresini atarken, Başkan Atabay gecede personele iki müjdeli haber verdi.

Didim Belediyesinin düzenlediği geleneksel personel yemeğinde belediye çalışanları yılın stresini atarken, Başkan Atabay gecede personele iki müjdeli haber verdi.



Didim belediyesinin geleneksel personel yemeği Didim'deki bir otelde düzenlendi. Yemeğe Didim belediye başkanı ve CHP Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri ve eşleri, CHP Kadın ve Gençlik Kolları yönetimleri, Belediye birim amirleri ile belediye çalışanları katıldı.



Yemekte konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay kısa süre sonra 5 yılı dolduracaklarını kaydederek "Bu süreçte acı tatlı başarılı ve başarısız günlerimiz oldu. Bu görev zor bir görev; hissettiğim tek şey var sizlere inandım ve güvendim. Hepimizin başarı grafiği farklı olabilir. Önemli olan niyettir; niyet iyi ise orada başarı ve birlikte vardı. Biz 5 yılda birlik ve beraberliği kuramasaydık bu salon dolmazdı"dedi.



CHP Genel merkezince 5 yıl daha bir görevin kendisine verildiğini kaydeden Başkan Atabay "Genel merkezimin onayı ile 5 yıl daha hizmet etmek için bu görev bana verildi. Son derece onurlu ve gururluyum. Genel başkanımıza, Parti meclisimize ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. 5 yıl daha görev verildi; o nedenle çok çalışacağız. Çalışan her bir kardeşimizle birlikte hepimiz görev yapıyoruz ve istekle yapacağız. Hepimizi halkın karşısında eşitiz ve hizmet etmeye mecburuz. Hepimiz birbirimize yardımcı olacağız. Başarımızı daha fazla arttıracağız. Önümüzdeki dönemde size daha fazla sahip çıkacağıma söz veriyoruz. Sizlerde işinizde daha gayretli olacaksınız. Buna söz verdiniz ve bende size inanıyorum. Önümüzde yeni yıl var; yeni yılın hepimize sağlık ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.



Başkan Atabay konuşmasında belediye çalışanlarına müjdeler vererek "Biliyorsunuz Genel Başkanımız Kemal kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerde asgari ücret 2200 TL olacak dedi. Biz de 1 Ocak 2019 itibariyle asgari ücreti 2200 TL olarak vereceğiz. Yine taşerondan kadroya geçen işçilerin sendika talepleri vardı. Sendika yönetimiyle görüştük. Önümüzdeki günlerde tüm taşerondaki kardeşlerimiz sendikalı olacak ve onlarda bu isteğini yerine getireceğiz."dedi.



Konuşmanın ardından Didim belediyesi birimlerinde başarılı olan personellere üstün başarı belgeleri verildi. Ardından çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynanıp, halaylar çekildi. - AYDIN

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