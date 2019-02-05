Didim Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Didim Belediyesi personeline yönelik olarak 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konulu eğitim semineri düzenlendi.
AYDIN (İHA) – Didim Belediyesi
personeline yönelik olarak 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konulu eğitim semineri düzenlendi.
Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ve Fen İşleri Müdürlüğü
personellerine yönelik olarak Didim Belediyesi Düğün Salonunda "İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıklı iletişim ve motivasyon toplantısı düzenlendi. Eğitim semineri, Didim Belediyesi personelinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:55 Kaynak: İHA
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