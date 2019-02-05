Son Dakika Haberleri: Didim Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Didim Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Didim Belediyesi personeline yönelik olarak 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Didim Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Didim Belediyesi personeline yönelik olarak 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personellerine yönelik olarak Didim Belediyesi Düğün Salonunda "İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıklı iletişim ve motivasyon toplantısı düzenlendi. Eğitim semineri, Didim Belediyesi personelinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:55 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Didim Belediyesi, Güncel
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