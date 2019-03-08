Son Dakika Haberleri: Didim Belediyesi, Pir Sultan Abdal Parkını 14 Mart'ta Açacak

Didim Belediyesi, Pir Sultan Abdal Parkını 14 Mart'ta Açacak

1 saat önce

Didim Belediye Başkanı ve CHP Didim Belediye Başkan Adayı A. Deniz Atabay, Çamlık Mahallesinde yapılan 2 Temmuz Pir Sultan Abdal parkının 14 Martta hizmete açılacağını söyledi.

Didim Belediyesi, Pir Sultan Abdal Parkını 14 Mart'ta Açacak, System.String[]
Didim Belediye Başkanı ve CHP Didim Belediye Başkan Adayı A. Deniz Atabay, Çamlık Mahallesinde yapılan 2 Temmuz Pir Sultan Abdal parkının 14 Martta hizmete açılacağını söyledi.

Didim Belediyesinin Çamlık mahallesinde yapımını sürdürdüğü 2 Temmuz Pir Sultan Abdal parkındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 2 dönümlük alanda çalışmaların ardından bölge yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Başkan Atabay 14 Martta parkın hizmete açılacağını belirterek 2 Temmuz gibi kara bir günde yaşananların unutulmaması için Didim'e kalıcı bir eser yapmak istediklerini söyledi. Parkta Didim Belediyesi Heykel ve Seramik atölyesinde hazırlanan heykelin kaidesinde 2 Temmuz 1993 günü Sivas Madımak Katliamında hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olacak ve üstüne de Pirsultan Abdal'ın bilinen figürünün heykeli konulacak. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:50 Kaynak: İHA

Çamlık, 2 Temmuz, Didim, Güncel
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