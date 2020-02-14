Didim Belediyesi sevgilileri unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim Belediyesi sevgilileri unutmadı - Son Dakika

Didim Belediyesi sevgilileri unutmadı

6 saat önce

Didim Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı.

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Didim Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı. Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan stantta vatandaşlara kırmızı karanfil dağıtılıp, keman dinletisi gerçekleştirildi.


Didim'de bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde renkli görüntüler yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerindeki park içerisinde gerçekleşen etkinlikte yöresel kıyafet giyen görevliler vatandaşlar kalpli balon ile kırmızı karanfil dağıttı. Ayrıca Dev bir kırmızı kalp figürünün önünde etkinliğe katılan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.


Etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Aydın İl sekreteri Okan Kılıç, CHP İl Başkan yardımcısı Dilaver Demir, Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, ve Öznur Gündoğdu, bazı belediye meclis üyeleri de hazır bulundu. Başkan Atabay etkinlikte vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.


Etkinlikte ayrıca minin bir keman dinletisi de gerçekleştirilirken, etkinliğe katılan vatandaşlar ücretsiz ikramlarda bulunuldu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
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