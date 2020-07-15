Didim Belediyesi "Soğuksu" projesiyle bölgenin çehresini değiştirdi - Son Dakika

Didim Belediyesi "Soğuksu" projesiyle bölgenin çehresini değiştirdi

Didim Belediyesince Akbük mahallesi Soğuksu bölgesinde hayata geçirilen "Soğuksu Sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi" projesiyle bölgede yeni bir çekim merkezi oluşturuldu.

Didim Belediyesince Akbük mahallesi Soğuksu bölgesinde hayata geçirilen "Soğuksu Sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi" projesiyle bölgede yeni bir çekim merkezi oluşturuldu.

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Didim Belediyesinin Akbük mahallesinde özellikle yaz aylarında tatilcilerin ve yöre halkının uğrak yeri olan ve serinlemek isteyen vatandaşların tercihi olan Soğuksu mevki yeni bir çehreye kavuştu. Akbük sahilinin hemen üstünde yer alan ve dağların içinde gelerek toprak yüzeyine çıkan ve çok soğuk olması sebebiyle yöre halkından soğuksu adını alan bölgede çıkan sular denizle buluşuyor. Yıllar içinde bölge halkı ile tatilcilerin uğrak yeri olan mevki Didim Belediyesinin hazırladığı proje ve attığı adımlarla yeni bir görünüme kavuştu.


Belediye ekiplerince proje kapsamında Soğuksu'nun çıktığı bölge çevresi taşlarla çevrilirken, geçiş için otantik bir tahta köprü konuldu. İç kısmı temizlenen ve çevre düzenlemesi yapılan soğuksu bölgesinde akşamları ise vatandaşların dinlenebileceği oturma alanları yaratıldı. Görüntü itibariyle başta Akbüklüler olmak üzere bölgedeki tatilcilerinde beğenisi toplayan Akbük Soğuksu mevkiin vatandaşların kullanımına açıldı.


"Turizme yönelik projelerimiz sürecek"


Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Akbük mahallesinin çok önemsediklerini ve Akbük'ün bir çekim merkezi olması noktasında hazırladıkları projeleri tek tek hayata geçirmeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Atabay Soğuksu projesi ile bölgeyi yeni bir çehre kazandırdıklarını kaydederek "Akbük mahallemiz kışın ve yazın ayrı bir havası ve doğası olan bir bölgemiz. Özellikle yazın tatilcilerin uğrak mekanı. Biz de turizm ilçesi yolunda hızla ilerleyen ilçemizin değişik noktalarında turizme yönelik bu tür çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Gelişen ve değişen bir Didim için hizmet üretmeyi sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Akbük, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi 'Soğuksu' projesiyle bölgenin çehresini değiştirdi - Son Dakika
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