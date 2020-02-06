Didim Belediyesi Şubat ayı oturumunda araç alımları görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim Belediyesi Şubat ayı oturumunda araç alımları görüşüldü - Son Dakika

Didim Belediyesi Şubat ayı oturumunda araç alımları görüşüldü

6 saat önce

Didim Belediye Meclisinin Şubat ayı ilk oturumunda, belediye bünyesinde iş makinesi ve diğer birimlerde kullanılmak üzere araç alımı yapılması konusunda kararlar alındı.

Didim Belediyesi Şubat ayı oturumunda araç alımları görüşüldü, System.String[]

Didim Belediye Meclisinin Şubat ayı ilk oturumunda, belediye bünyesinde iş makinesi ve diğer birimlerde kullanılmak üzere araç alımı yapılması konusunda kararlar alındı.


Didim Belediye Meclisinin Şubat ayı ilk oturumu Belediye Başkan vekili Celalettin Erol başkanlığında yapıldı. Toplantıya CHP'li Kerim Küsmez ile AK Partili Yakup Şencan mazeretli olarak katılmadı. Toplantı öncesinde 5 ek gündem maddesi mecliste görüşülmek üzere kabul edildi. Gündemde Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere KDV dahil 1 Milyon TL bedelle 3,5 tonluk forklift, ve 2 adet bekolader alınması konusu oy birliğiyle kabul edildi.


Gündemin bir diğer maddesinde ise Belediye bünyesinde kurulan Dihiz Turizm Organizasyon Denizcilik Taşımacılık Gıd. Çiçek Temiz. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.'nin dilekçesi ele alındı. Dilekçede Belediye bünyesindeki Kreş ve Gündüz bakım evinin şirkete devredilmesi konusu görüşüldü ve madde oy çokluğuyla kabul edildi.


Gündemin bir diğer maddesinde ise Destek hizmetler Müdürlüğüne araç alımı oldu. Konuyla ilgili olarak meclise yapılan açıklamada "5 adet camlıvan, 2 adet çift kabin kamyonet, 1 adet panelvan, 5 adet 8+1 metreküp sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 2 adet 13+1,5 sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet 18+1,5 sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet 5 meteküp damperli kamyon ve ağaç yongalama" aracının alınacağı bildirildi.


Araç alımı için İller Bankasından 5 milyon TL'lik kredi kullanılması için Başkan Atabay'a yetki verilmesi konusu oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin son maddesinde ise Hazır beton santralinde kullanılmak üzere 2. el 1 adet 12 metreküplük transmikser alınması konu oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemdeki diğer maddeler ise komisyonlara havale edildi. - AYDIN

Didim, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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