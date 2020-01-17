Didim Belediyesinde asgari ücret 2500 TL oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim Belediyesinde asgari ücret 2500 TL oldu - Son Dakika

Didim Belediyesinde asgari ücret 2500 TL oldu

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 500 TL olacak" açıklamasının ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay kararın uygulanması için talimat verdi.

Didim Belediyesinde asgari ücret 2500 TL oldu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 500 TL olacak" açıklamasının ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay kararın uygulanması için talimat verdi.


CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu'nun vaadinin ivedilikle yerine getirileceğini belirten Başkan Atabay "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelerde çalışan personellerin ücretlerinde iyileştirme yapılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biz sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş belediyeler olarak, bu kararın sonuna kadar destekçisiyiz. Bu günden itibaren belediyemizde asgari ücret net 2 bin 500 Türk Lirası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi daima işçinin ve emekçinin yanında olmuştur ve bu şekilde devam devam edecektir" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:32 Kaynak: İHA
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