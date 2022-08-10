Didim'de zabıta müdürünün vurulma olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Didim'de zabıta müdürünün vurulma olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

10.08.2022 21:06
Didim'de zabıta müdürünün vurulma olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Didim Belediyesinde görevli Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli İstanbul'da yakalanırken, olayın azmettiricisi şüphelisi olarak bir iş adamı da gözaltına alındı.

Didim Belediyesinde görevli Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli İstanbul'da yakalanırken, olayın azmettiricisi şüphelisi olarak bir iş adamı da gözaltına alındı. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Didim Belediyesinde Zabıta Müdürü olarak göreve başlayan Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustos günü evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki evinden mesaisi için ayrılan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından üzerine 5 el kurşun sıkılması sonucu yaralanmış kurşunlardan 2'si sağ ayağına 1'i ise sol ayağına isabet etmişti. Yaralanan zabıta müdürü Aydın ADÜ Tıp Fakültesi hastanesine sevk edilerek ameliyat edilmişti. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparken, çevredeki ev ve işyerlerinin güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda faili yakalamak için çalışma başlatmış faillerin İstanbul'a kaçtığı tespit edilmişti.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliğine bağlı bir ekip İstanbul'da yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın gerçekleştiren tetikçi ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen toplam 3 şüpheliyi yakalayarak Didim'e getirdi.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Didimli iş adamı A.O'nun da operasyon çerçevesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

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Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'nün silahla yaralanmasının 2 şüphelisi yakalandı Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'nün silahla yaralanmasının 2 şüphelisi yakalandı Didim'de zabıta müdürünü vuran saldırganların 2'si İstanbul'da yakalandı Didim'de zabıta müdürünü vuran saldırganların 2'si İstanbul'da yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Zabıta, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de zabıta müdürünün vurulma olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de zabıta müdürünün vurulma olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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