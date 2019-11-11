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Son Dakika Güncel Didim Belediyesinden 10 Kasım'da piyano dinletisi

Didim Belediyesinden 10 Kasım'da piyano dinletisi

7 saat önce

Aydının Didim ilçesinde belediyenin düzenlediği etkinlikte Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılında "piyano dinletisi düzenlendi.

Didim Belediyesinden 10 Kasım'da piyano dinletisi, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde belediyenin düzenlediği etkinlikte Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılında "piyano dinletisi düzenlendi.


Didim Ticaret Odası Kültür merkezinde gerçekleşen piyano dinletisine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye başkan yardımcıları, Millet ittifakının belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Anma etkinliği saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Piyano dinletisi öncesine sahneye çıkan Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Ulu Önder Atatürk 29 Ekim 1938 ila 10 Kasım 1983 günleri arasında yaşadığı durum, hastalık süreci ile o dönem geçen diyalogları slayt eşliğinde anlattı.


Ardından Dünyaca ünlü piyanist Burçin Büke ve vokal Güvenç Dağüstün Atatürk'ün sevdiği şarkılar ile adına yazılan şarkıları seslendirdi. Konserin sonunda Başkan Atabay, Büke ve Dağüstün'e çiçek verip teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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