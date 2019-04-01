Son Dakika Haberleri: Didim Belediyesinden Bahar Temizliği

Didim Belediyesinden Bahar Temizliği

14 dakika önce

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Çamlık Mahallesi, Yeni Mahalle ve Efeler Mahallelerindeki parklar ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesinden Bahar Temizliği, System.String[]
Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Çamlık Mahallesi, Yeni Mahalle ve Efeler Mahallelerindeki parklar ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri, 1 Nisan Pazartesi günü Çamlık Mahallesi, Yeni Mahalle ve Efeler Mahalleleri'nde bulunan parklarda ve yeşil alanlarda çalışmalarına devam etti. Yapılan çalışmalar kapsamında yeşil alan düzenlemesi, yüksek budama, ot kesimi ve temizliği, su tamiri ve bakımı işlemlerini gerçekleştirdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:36 Kaynak: İHA

Efeler, Yeni Mahalle, Çamlık, Didim Belediyesi, Güncel
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