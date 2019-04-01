Didim Belediyesinden Bahar Temizliği
14 dakika önce
Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Çamlık Mahallesi, Yeni Mahalle ve Efeler Mahallelerindeki parklar ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.
Didim Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Çamlık
Mahallesi, Yeni Mahalle
ve Efeler
Mahallelerindeki parklar ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.
Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri, 1 Nisan
Pazartesi günü Çamlık Mahallesi, Yeni Mahalle ve Efeler Mahalleleri'nde bulunan parklarda ve yeşil alanlarda çalışmalarına devam etti. Yapılan çalışmalar kapsamında yeşil alan düzenlemesi, yüksek budama, ot kesimi ve temizliği, su tamiri ve bakımı işlemlerini gerçekleştirdi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:36 Kaynak: İHA
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