Son Dakika Haberleri: Didim Belediyespor: 0 - Aydınspor 1923: 1

Didim Belediyespor: 0 - Aydınspor 1923: 1

1 saat önce

Bölgesel amatör lig 7. grup maçında Didim belediyespor uzatmalarda yediği golle Aydınspor 1923'e 0-1 mağlup oldu.

Didim Belediyespor: 0 - Aydınspor 1923: 1, System.String[]
Bölgesel amatör lig 7. grup maçında Didim belediyespor uzatmalarda yediği golle Aydınspor 1923'e 0-1 mağlup oldu.

Didim'de güzel havada oynanan maçı CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Aydınspor 1923 kulüp başkanı Hüsamettin Artan, Didim belediyespor kulüp başkanı Bedri Altıntaş maçı birlikte izlerken Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise maçı ikinci yarı takip etti. Maça Didimliler büyük ilgi gösterirken, Aydın'dan gelen 80 kişilik taraftar grubu ise takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan dakikalar: Didim belediyespor ile Aydınspor ilk yarıda birbirine üstünlük kuramazken Didim belediyespor Eşref ve Turgut'un ayağında iki net poziyondan yararlanamadı

Dk 45'de Aydınspor 1923'lü Ömer Faruk ile Didim belediyspor'lu İsmail'in mücadelesinde Ömer Faruk düşerken, sol kolu dirseğinden çıktı. Maça ara verilirken 112 acil sağlık ekiplerinden ambulans istendi. Sakatlanan Ömer Faruk ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk yarı golsüz sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Didim mutluk iki gol pozisyonunda yararlanamazken, maçın uzatma dakikasında ceza sahası dışında topa gelişine vuran Aydınspor 1923'te ikinci yarı oyuna giren Yavuz topu kalecinin yanında ağlara gönderdi. (0-1)

Maçta başka gol olmayınca aydın derbisinde gülen Aydınspor 1923 olurken, Didim ise umutlarını ilerleyen haftalara taşıdı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

Aydın, Aydınspor 1923, Aydınspor, Didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi Gri Listedeki Terörist, K.Irak'taki Operasyonda Öldürüldü Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 20:04:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim Belediyespor: 0 - Aydınspor 1923: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]