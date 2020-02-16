Didim Belediyespor: 1 Kuşadasıspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Didim Belediyespor: 1 Kuşadasıspor: 0 - Son Dakika Spor

Didim Belediyespor: 1 Kuşadasıspor: 0

21 dakika önce

Aydın Süper Amatör Lig 1. G0rup karşılaşmasında Didim Belediyespor, Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etti.

Didim Belediyespor: 1 Kuşadasıspor: 0, System.String[]

Aydın Süper Amatör Lig 1. G0rup karşılaşmasında Didim Belediye spor, Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etti.


Aydın Süper Amatör Lig 1. Grupta haftanın maçında Didim Belediyespor evinde ligin iddialı ekiplerinden Kuşadasıspor'u ağırladı. Didim Atatürk stadında güzel havda oynanan maçı Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Belediyespor kulüp başkanı Bedri Altıntaş ve iki kulüp yöneticileri birlikte izledi. Didimli spor severlerde maça büyük ilgi gösterdi.


Karşılaşmanın 24. dakikasında Didim Belediyespor'un kazandığı penaltıyı Rafet gole çevirdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Didim Belediyespor Muhammet Aka ve Emin'in ayağında çok sayıda net gol pozisyonunda yararlanamadı ve maç 1-0 sona erdi. - AYDIN

Aydın, Didim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:16 Kaynak: İHA
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