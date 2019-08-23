Son Dakika Haberleri: Didim Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
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Didim Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

1 saat önce

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Didim Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladıBölgesel Amatör Ligden Süper Amatör lige düşen ve yeni sezonda altyapısına ağırlık veren Didim Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Didim Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı, System.String[]

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Didim Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı


Bölgesel Amatör Ligden Süper Amatör lige düşen ve yeni sezonda altyapısına ağırlık veren Didim Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Mavi beyazlı takımda yeni transfer edilen ve U-19 takımından A takıma yükselen futbolcular ilk etap çalışmalarına katıldı. Antrenman çalışmasında U-19'dan A takıma yükselen oyuncuların heyecanları gözlerinden okundu. Didim Atatürk Stadından yapılan çalışmada futbolcular antrenörler Özgür gönül, Mustafa Yağcı ve Kasım Güneşer eşliğinde ilk çalışmasını yaptı.


Antrenmanı Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş, Kulüp koordinatörü Ali Rıza Gürbüz ile Kulüp yöneticilerinden Cemal Şahin izledi. Yeni sezon öncesinde yapılan ilk çalışmaya 26 futbolcunun katılırken, bir kaç antrenman sonrasında kimlerle yola devam edileceği kararının verileceği bildirildi. - AYDIN

Aydın, Didim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
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