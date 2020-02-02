Didim Belediyespor Koçarlı Menderes'i farklı mağlup etti - Son Dakika

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Didim Belediyespor Koçarlı Menderes'i farklı mağlup etti
6 saat önce
Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup maçında Didim Belediyespor deplasmanda Koçarlı Menderesspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:46 Kaynak: İHA
Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup maçında Didim Belediyespor deplasmanda Koçarlı Menderesspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Didim Belediyespor deplasmanda Koçarlı Menderesspor'a konuk oldu. Koçarlı stadında oynanan karşılaşmada İlk yarı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında Didim belediyespor 55. Dakikada Muhammed Aka, 77. Dakikada Haluk, 89. Dakikada Mehmet Lök ve 90 + 3'te Kamil'in attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Didim belediyespor bu galibiyetle evine 3 puanla döndü. - AYDIN
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