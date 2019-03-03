Didim Belediyespor Serinhisar'ı 2-0 ile Geçti
30 dakika önce
Bölgesel amatör lig 7. grup maçında Didim belediyespor evinde ağırladığı Denizli ekibi Serinhisarspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bölgesel amatör lig 7. grup maçında Didim
belediyespor evinde ağırladığı Denizli
ekibi Serinhisarspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Dk 39'da Didim belediyespor atağında Turgut ortasında arka direk Murat kafayı vurdu; kaleci Yunus topa müdahale etti; seken topu tamamlayan İsmail takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekibinin üstülüğüyle kapandı.
Dk 87'de Didim belediyespor atağında ceza sahasına topala giren Ahmet Can
sol çapradan topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Gol sonrası sevincini ağlayarak kutlayan Ahmetcan'a takım arkadaşları da destek oldu. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim 3 puanı 2 golle aldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:42 Kaynak: İHA
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