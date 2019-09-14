Son Dakika Haberleri: Didim Cemevi'nden aşure hayrı
Son Dakika Güncel Haber

Didim Cemevi'nden aşure hayrı

1 saat önce

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği, Muharrem ayında gerçekleşen Yas-ı Matem orucunun sona ermesi dolayısıyla "Geleneksel Aşure Günü" etkinliği düzenledi.

Didim Cemevi'nden aşure hayrı, System.String[]

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği, Muharrem ayında gerçekleşen Yas-ı Matem orucunun sona ermesi dolayısıyla "Geleneksel Aşure Günü" etkinliği düzenledi.


Didim Cemevi bahçesindeki etkinliğe CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, Didim'deki ddaların temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaklaşık 5 bine yakın vatandaş katıldı.


Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan, bu ayda Kerbela'da katledilenler için yassı matem orucunun tutulduğunu belirterek Muharrem ayı boyunca Cem evinde oruçların açıldığını söyledi. Aleviler tarih boyunca yaşadıkları olumsuzlukları da dile getiren İlhan, Didim'deki bu etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Konuşmanın ardından Alevi dedeleri tarafından dua edildi; Aşure günü dolayısıyla dev kazanlar hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. - AYDIN

Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti
Trump resmen açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü! Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e içinde "Maymuncuk" geçen yanıt Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:52:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim Cemevi'nden aşure hayrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]