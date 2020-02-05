Didim CHP'den Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika

CHP Didim İlçe Ana Kademe ile Kadın ve Gençlik Kollarının yeni yönetim kurulu üyeleri, Didim Belediyesini ziyaret etti.



Geçtiğimiz haftalarda seçim sürecini tamamlayan CHP Didim İlçe Örgütünün ana kademe yöneticileri, İlçe Kadın ve İlçe Gençlik Kollarının yeni yönetimleri, resmi ziyaretler kapsamında Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve ekibini ziyaret etti. Ziyarete CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Kurt, İlçe Gençlik kolları başkanı Süleyman Çulha ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Ziyarette konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde İlçe ile aramızın nasıl olduğunu sorduğunu ifade ederek "Ben de kısa cevapladım, sorun yok, kurduğunuz düzen devam ediyor dedi ve teşekkür ederek olması gereken buydu dedi. Bunlar işin başlangıcı, bize ve ilçe olarak sizlere düşen görevler var. Bunları yerine getireceğiz. Partimizi daha iyi noktalara getirmek için her türlü çalışmayı yapacağız. Hepimize eşit görev düşüyor. Buraya gelip ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz yapacağımız çalışmalarla partimizi ileriye götürmek için çalışıyoruz. Alacağımız tek güç sizlersiniz" dedi.



CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ise, yeni yönetimler olarak resmi kurumları ziyaret ettiklerini kaydederek "Yanlış anlaşılmasın ama burası bizim evimiz, aynı zamanda tabana ve Didim'e güçlü bir örgüt olduğumuz ve belediye başkanımızın arkasında olduğumuzu göstermek için buradayız. Güçlü bir örgüt olduğumuzu seçimler gösteriyor. Bizde güçlü olduğumuzu seçimlerde gösterdik. Bundan sonra bayrağı daha da yükselteceğiz. Bundan sonra iktidar olacağız" dedi.



Ziyarette ayrıca belediyenin çalışmaları ve yapılacak projelerle ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu. - AYDIN