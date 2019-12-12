Didim CHP heyetinden, İttifak ortağına hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Aydının Didim ilçesinde aralarında CHP'li Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ile Belediye yönetimi, İl ve İlçe yöneticilerinin yer aldığı heyet, İyi Parti Didim ilçe teşkilatının yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP İl Sekreteri Okan Kılıç, İl Başkan yardımcısı Serkan Doğan, Belediye başkan yardımcıları, İlçe yöneticilerinden oluşan heyet, İyi Parti Didim İlçe Teşkilatını ziyaret etti.



CHP Heyetini İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Belediye meclis üyesi Tahsin Kurt ile ilçe yöneticileri karşıladı. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan İyi Parti Didim ilçe başkanı Vefa Berk Tezsezener 1,5 ay önce Genel merkezin onayıyla görev atandıklarını ve yeni bir yönetim oluşturduklarını belirterek, ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti. CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ise Millet ittifakının Pazar kadar değil mezara kadar sürmesi temennisinde bulunurken, yeni yönetim kuruluna hayırlı olması temennisinde bulundu.



Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise İyi Partinin yanlarında olmasının kendilerine güç verdiğini belirterek "Yerel seçimlerle beraber vücut bulan beraberliğin devam etmesini istiyorum. Bundan da umutluyum. Kendi ilçemizde bulduğumuz samimiyet ve içtenlik ve mecliste 2 meclis üyesi arkadaşımızın olması bana umut veriyor. Seçim boyunca beraber çalıştık. Genç bir arkadaşımızın partinin başına gelmesi önemli ve iyi işler yapacağına inanıyorum. Kendisine güveniyoruz. Yeni yönetimin hayırlı işler yapacağına inanıyorum. Her zaman yan yana ve el ele olacağız. Yeni yönetime çalışmalarına başarılar diliyorum."dedi.



Ziyaretin sonundan Didim ve belediye projeleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. - AYDIN