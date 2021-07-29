Didim, cinayete kurban giden Yağmur için tek yürek oldu - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Tayhan için Didim ayağa kalktı.

Yağmur Tayhan'ın öldürülmesine tepki için Didim'de siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlar kadına şiddete karşı sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapılarak başta Tayhan olmak üzere öldürülen tüm kadınlar için basın açıklaması düzenlendi. Yürüyüşün esnasında vatandaşlar tarafından 'Artık yasta değil isyandayız, haklarımızdan hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz' yazılı pankartlar açıldı ve katledilen kadınların fotoğrafları taşındı. Yürüyüş Kent Meydanında Didim Kadın Platformu ve CHP Kadın Kolları tarafından yapılan basın açıklaması ile son buldu. - AYDIN