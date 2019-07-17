Didim'de 107 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 107 Suriyeli göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 107 Suriyeli göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Didim'den yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriyeli göçmenlere göz açtırılmadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde 3 ayrı bölgede yapılan denetimlerde kaçma hazırlığında olan göçmenler yakalandı.



Sahil güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı denetimler neticesinde Jandarma bölgesinde olan Büyük Menderes nehrinin denizle buluştuğu bölgede 58 Suriyeli göçmen ile Sırtlanini bölgesinde ise emniyet güçlerinden 49 Suriyeli göçmen yakalandı.



Lastik botlarla denize açılmayı planlayan göçmenler karada ekiplerce yakalandı. 58 göçmen Akköy Jandarma karakoluna götürülürken, 49 göçmen ise işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet müdürlüğüne getirildi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç merkezine gönderileceği öğrenildi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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