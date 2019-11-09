Son Dakika Haberleri: Didim'de 111 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Didim'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 111 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Tekağaç Burnu açıklarında 3 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 58 Suriye, 36 Somali, 9 Filistin, 4 Güney Afrika, 1 Etiyopya, 1 Yemen, 1 Irak ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 28 i çocuk toplam 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

(İHA)

Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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