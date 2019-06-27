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Didim'de 112 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

27 dakika önce

Aydın Didim ilçesinde karada ve denizde gerçekleştirilen çalışmalarda 79 Suriye, 17 Irak ve 16 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 112 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Didim'de 112 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı, System.String[]
Aydın Didim ilçesinde karada ve denizde gerçekleştirilen çalışmalarda 79 Suriye, 17 Irak ve 16 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 112 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından termal kamera ile gerçekleştirilen taramada Didim Altınkum 7. Koy mevkiinde karada bir grup düzensiz tespit edildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine verilen bilgi sonrası karada 10 Suriye, 3 ırak ve 16 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile Ufkan Y. isimli göçmen kaçakçısı Emniyet ekiplerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri gece sürdürdükleri denetimlerde bu defa Didim Nazilli Umut sitesi önlerinde termal kamera ile yine 10 Suriye ve 14 Irak uyruklu düzensiz göçmen tespit etti. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan kaçırmaya çalıştığı tespit edilen 2 Türk göçmen kaçakçısı da yakalanarak Emniyet ekiplerine teslim edildi.

Didim açıklarında devriye görevini sürdüren sahil Güvenlik ekipleri Taşburun Limanı önlerinde lastik bot içinde 37 Suriye uyruklu, Didim Toprak ada önlerinde ise 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Didim ilçesinde toplam 79 Suriye, 17 Irak ve 16 Filistin uyruklu olmak üzere 112 düzensiz göçmen yakalandı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2'si Türk 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için, göçmen kaçakçıları ise haklarında yasal işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:53 Kaynak: İHA
Irak, Suriye, Didim, 3. Sayfa
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