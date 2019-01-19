Son Dakika Haberleri: Didim'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

Didim'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

16 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 14 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 14 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 08.20'de, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından Aydın ili Didim

ilçesi Tekağaç Burnu önlerinde hareket halinde tespit edilen bir tekne içerisinde bulunan 8 Filistin, 4 İran, 1 Suriye ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. 8 erkek, 4 kadın ve 2 çocuktan oluşan göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya getirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:31 Kaynak: İHA

Filistin, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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