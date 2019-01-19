Didim'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı
16 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 14 kaçak göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 14 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; bugün saat 08.20'de, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından Aydın ili Didim
ilçesi Tekağaç Burnu önlerinde hareket halinde tespit edilen bir tekne içerisinde bulunan 8 Filistin
, 4 İran
, 1 Suriye
ve 1 Afganistan
uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. 8 erkek, 4 kadın ve 2 çocuktan oluşan göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya getirildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
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