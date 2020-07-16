Didim'de 15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılı.. - Son Dakika

Didim'de 15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılı..

Aydının Didim ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimin 4. yılı ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlerimiz için dualar edildi, darbeleri anlatan belgesel gösterimi yapılıp şehitlerin ruhuna lokma döküldü.

Aydının Didim ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimin 4. yılı ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlerimiz için dualar edildi, darbeleri anlatan belgesel gösterimi yapılıp şehitlerin ruhuna lokma döküldü.

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15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünce yapılmak istenilen hain darbe girişiminin 4. yılı ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi Didim'de de çeşitli etkinlerle kutlandı. Kent meydanında gerçekleşen etkinliğe İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven, Didim belediye Başkanı Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Emin Çıplak, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutan vekili Ali Uçar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından İlçe müftülüğü personelince şehitlerimiz için Kuran-ı kerim okundu. Ardından İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam tarafından dua edildi.


"Dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz"


Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz gerçekleştirdi. Konuşmasına şehitlerimizi rahmetle anarak başlayan Kaymakam Mehmet Türköz, "Bugün milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak, bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz. Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı bugünde tekrar ifade etmemiz gerekir ki hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında bir fedakarlık vardır. Kurtuluş Savaşımızda evladını koruyan örtüyü, ıslanıp bozulmasın diye top mermisinin üzerine örten, ağır kış şartlarında evladı ile birlikte donarak şehit olan Şerife Bacı'nın fedakarlığı Asil Türk Milletinin kanına işlemiş; aynı cesaret ve özveri örneği 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı da gösterilmiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ancak vatanına namahrem elinin değmesini müsaade etmemiştir. Yüreklerinin tam ortasına dayanan namlulara imanıyla karşı çıkmıştır. Fethullahçı terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu talihsiz ve menfur girişimi engellemiştir" dedi.


Türköz'ün konuşmasının ardından Türkiye'deki darbelerin tarihi ve geçmişi ile 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı belgesel izlettirildi.


Etkinlik kapsamında Didim Belediyesi ikram aracından vatandaşlara çorba ve çay ikram edilirken, kurulan hayır çadırlarında ise vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu. - AYDIN

Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim'de 15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılı.. - Son Dakika
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