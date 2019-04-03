Didim'de 16 Mahalleden 7'si El Değiştirdi.

Aydın
'ın Didim
ilçesinde, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kazanan muhtarlar beli oldu. 16 mahalle içerisinde İlçenin en az nüfusuna ve seçmenine sahip olan Batıköy mahallesini ise kadın muhtar Fadime Kılınç kazanırken, Çamlık
mahallesi muhtarlığını da Filiz Atabay Soyaner kazandı.
Didim'de 31 Mart yerel seçimlerinde ilçeye bağlı 16 mahalledeki muhtarlık seçimlerinin sonuçları de belli oldu. Seçim sonuçları kapsamında Fevzi paşa, Çamlık, Altınkum
, Denizköy
, Mavişehir
, Balat, ve Batıköy mahallelerinde muhtarlıklar el değiştirdi.
Diğer yandan ise Hisar mahalle muhtarı Bahri Aşık 8. dönemini kazanırken seçimlere de rakipsiz girdi. Öte yandan ise Yeni mahalle muhtarı Şaban Tokmak ise 7. döneminde rakiplerinin arasından sıyrılarak devam dedi.
Bu kapsamda Hisar Mahallesi Bahri Aşık, Yalıköy
Mahallesi Fahri Yalçın, Fevzipaşa
Mahallesi Ahmet Çalkama, Cumhuriyet Mahallesi
Latif Akyol, Efeler
Mahallesi M. Emin Öztürk
, Akbük
Mahallesi Mehmet Çamlı, Çamlık mahallesi Filiz Atabay, Yenimahalle
Mahalle Şaban Tokmak, Altınkum mahallesi Mustafa Tıkkın, Denizköy mahallesi Adli Karhan, Mersindere Mahallesi Bayram Ökmen, Mavişehir muhtarı Ramazan Öksel, Balat Mahallesi Ali Konya
, Akköy
Halit Dülgeroğlu, Akyeniköy
Ahmet Yarımkaya, Batıköy Fadime Kılınç seçildi. - AYDIN