Didim'de 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Didim'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
07.12.2020 14:52
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri Fener Koyu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.
(Onur Durmuş/İHA)
Son Dakika Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti Teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakım sürecini atlattı Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı