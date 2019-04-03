Son Dakika Haberleri: Didim'de 17'si Çocuk Kaçak Göçmen Böyle Kurtarıldı

Didim'de 17'si Çocuk Kaçak Göçmen Böyle Kurtarıldı

8 dakika önce

Didim'de 17'si çocuk kaçak göçmen böyle kurtarıldıAYDIN - Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 17'si çocuk, 7'si kadın toplam 41 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Didim'de 17'si çocuk kaçak göçmen böyle kurtarıldı

AYDIN - Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 17'si çocuk, 7'si kadın toplam 41 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Didim'e bağlı Taşburun Balıkçı Barınağı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, kapasitesinin iüç kat üzerinde göçmenin bindiği lastik botu durdurarak, içerisindeki 38 Suriye, 2 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmeni kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:27 Kaynak: İHA

Didim, 3. Sayfa
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