Didim'de 17'si Çocuk Kaçak Göçmen Böyle Kurtarıldı
8 dakika önce
Didim'de 17'si çocuk kaçak göçmen böyle kurtarıldıAYDIN - Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 17'si çocuk, 7'si kadın toplam 41 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Didim
'de 17'si çocuk kaçak göçmen böyle kurtarıldı
AYDIN - Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 17'si çocuk, 7'si kadın toplam 41 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi
'nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Didim'e bağlı Taşburun
Balıkçı Barınağı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, kapasitesinin iüç kat üzerinde göçmenin bindiği lastik botu durdurarak, içerisindeki 38 Suriye
, 2 Filistin
ve 1 Irak
uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmeni kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:27 Kaynak: İHA
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