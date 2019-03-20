Didim'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
25 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde, hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Ekipler, bottaki Filistin
uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:59 Kaynak: AA
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